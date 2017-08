O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve as operações suspensas na manhã desta segunda-feira (28) em razão da forte neblina que atingiu a Capital gaúcha. O terminal foi fechado inicialmente somente para pousos, às 6h50min.

Depois das 8h, as decolagens também foram interrompidas. As operações foram retomadas por volta das 10h. Pelo menos 17 voos domésticos registram atrasos e dois foram cancelados. Um voo vindo de Lima, no Peru, foi desviado para Assunção, no Paraguai.

