A nebulosidade diminui no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira devido ao ingresso do ar seco pela região Oeste. Segundo a MetSul Meteorologia, o sol aparece acompanhado de nuvens, mas ainda ocorrem períodos maiores com nebulosidade. O tempo não deve firmar e chove em várias áreas do Estado, mas o número de localidades afetadas será menor comparado aos dessa terça-feira.

Deixe seu comentário: