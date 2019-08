O cantor Nego do Borel foi parado em uma blitz da Lei Seca, na madrugada de sábado (17), no Rio de Janeiro. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Operação, o cantor se recusou a fazer o teste do bafômetro e terá que pagar multa de R$ 2.934,70, além de ficar um ano sem poder dirigir. O cantor pode recorrer da decisão.

Após a abordagem, o carro do cantor foi liberado e entregue para um condutor habilitado.

