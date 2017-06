A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta terça-feira (13) em Paris (França) que as negociações sobre o Brexit – a saída do Reino Unido da União Europeia, que foi confirmada em referendo – “começarão na semana que vem”. Ela deu uma entrevista coletiva conjunta com seu anfitrião, o presidente Emmanuel Macron.

