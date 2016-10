Negócios em alta no Angus Day em Paris

Foi com o estande lotado de empresários internacionais que realizou-se, nesta ça-feira, (18/10), mais uma edição do Brazilian Angus Day no Salão Internacional de Alimentação (Sial) em Paris, na França. Mais do que um momento de sentar à mesa com importantes frigoríficos brasileiros e negociar a compra de carne Angus do Brasil, também foi uma excelente oportunidade para conhecer de perto seu sabor. Preparados pela equipe do chef Jeferson Finger, da Rede Barbacoa, os cortes Angus foram a atração central desse dia de rodadas de negócios Angus em Paris. A ação é uma promoção da Associação Brasileira de Angus em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) e com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). “O estande está lotado, repleto de importadores, que também estão degustando os pratos e comercializando a carne que se produz no Brasil”, narrou o gerente do Programa Carne Angus, Fábio Medeiros.

Segundo ele, o Brazilian Angus Day é o momento de promoção da carne gourmet brasileira nas feiras internacionais e vem conquistando cada dia mais adeptos. “As pessoas sabem que é um grande evento, que reúne gente realmente interessada em business e players das mais importantes redes mundiais. Isso não se constroi de uma hora para outra ”, argumentou Medeiros.

Participaram do Brazilian Angus Day em Paris executivos da Minerva, JBS, Marfrig e Frigol. “São as empresas brasileiras trabalhando pela carne gourmet brasileira e pela valorização da genética que nossos criadores de Angus produzem no campo”, acrescentou Medeiros. Segundo o diretor do Programa Carne Angus, Reynaldo Salvador, que acompanhou a programação em Paris, são ações que têm reflexo direto nas propriedades rurais. “Projetos como o Brazilian Angus Beef nos auxiliam a agregar valor ao produto da pecuária e a oferecer aos criadores maior liquidez em suas atividades”, salientou.

As exportações dos parceiros do Programa Carne Angus iniciaram há cerca de dois anos e vêm crescendo exponencialmente. Alguns cortes mais valorizados, como o filé mignon, por exemplo, são os mais procurados pelos consumidores europeus e também os de maior valorização para exportação. Alguns deles, lembra Medeiros, podem alcançar a casa de US$ 19,8 mil a tonelada, quatro vezes mais do que a média do mercado.

