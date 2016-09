Negueba pode ser o substituto de Douglas no time do Grêmio contra a Ponte Preta

Com a suspensão de Douglas pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Roger Machado terá de achar um substituto para o armador. O Grêmio enfrenta a Ponte Preta nesta quarta-feira (14), em Campinas, e Negueba pode ganhar oportunidade.

Negueba treinou nesta segunda-feira (12) aberto pelo lado direito. Depois de alguns minutos, ele foi substituído por Lincoln, que é outra alternativa à disposição do treinador tricolor.

O empate por 0 a 0 contra o Palmeiras no domingo (11) manteve o Grêmio a dez pontos de distância do líder Palmeiras. Mesmo que o momento seja de queda de produção do time, o zagueiro Walter Kannemann disse que mantém esperanças de título. “Ainda resta muito campeonato. Penso que enquanto tivermos possibilidades matemáticas vamos brigar pelo título. Temos agora 10 pontos de diferença, mas assim é o futebol. Até que não se termina a disputa está aberta”, afirmou o argentino.

Comentários