Nei César Mânica, o idealizador da Expodireto Cotrijal

Presidente da Cotrijal desde 1995, Nei César Mânica representa o cooperativismo moderno, profissional e que busca a eficiência como forma de se manter competitivo no mercado. Ele costuma dizer que no mundo de hoje é preciso ser ágil e estar bem informado. Na Cooperativa desde 1972, passou por todos os setores, crescendo gradativamente como administrador cooperativista. Em 1989, assumiu a diretoria administrativa e financeira da Cotrijal até ser eleito presidente seis anos depois.

Os frutos de seu dinamismo e visão de futuro podem ser comprovados pelas realizações que tem liderado na Cotrijal. Sob o seu comando a Cooperativa cresceu em infraestrutura, produtos e serviços, transformando a região do Planalto Médio Gaúcho num polo de desenvolvimento do agronegócio nacional.

O maior desafio de sua trajetória como dirigente cooperativista foi a realização da Expodireto Cotrijal. Em menos de seis meses, com a ajuda de sua equipe de trabalho, planejou e executou o que se tornaria o maior empreendimento da cooperativa. A Expodireto Cotrijal chega a sua 19ª edição se reafirmando como uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, com expressividade internacional. Em 2018 serão mais de 500 expositores, oferecendo as 240 mil pessoas esperadas o que há de melhor em soluções e serviços para a agricultura e pecuária.

