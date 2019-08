Nei César Manica recebe Medalha Exército Brasileiro

Em cerimônia militar alusiva ao Dia do Soldado, o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, recebeu a Medalha Exército Brasileiro. A honraria foi concedida pelo Comando Militar do Sul (CMS), nesta sexta-feira (23/8), em Porto Alegre, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda.

Ao receber a medalha do comandante do CMS, general Geraldo Antônio Miotto, Nei César Manica enfatizou que a homenagem fortalece ainda mais a marca Cotrijal e a missão que a organização carrega em prol do desenvolvimento social e econômico.

“É uma honra ser homenageado por uma instituição de tanto prestígio e de fundamental importância para todo o nosso país. Carreguei comigo toda a grande família Cotrijal nesta cerimônia realmente emocionante. Saio motivado e inspirado a fazer ainda mais”, agradeceu.

Prestígio – Entre os homenageados, além de várias autoridades militares, também estiveram representantes civis como os presidentes do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, e do Internacional, Marcelo Medeiros.

A Medalha Exército Brasileiro tem a finalidade de distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiros ou estrangeiros, militares, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares, que tenham praticado ação destacada e serviços relevantes para a comunidade.

