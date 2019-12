Magazine Nelson Hoineff, jornalista e cineasta, morre aos 71 anos

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Ele ficou conhecido pelo programa "Documento Especial", que testou limites do jornalismo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O jornalista e crítico de cinema Nelson Hoineff morreu neste domingo (15) aos 71 anos. Ele ficou conhecido pelo programa “Documento Especial”, exibido entre 1989 e 1998.

A morte foi confirmada nas redes sociais de Hoineff. Procurada, a família não confirmou a causa. O jornalista enfrentava há tempos problemas de saúde – ele havia passado dois anos internado, tratando uma infecção no pé, mas foi liberado para se recuperar em casa.

O programa “Documento Especial” testou os limites do jornalismo brasileiro ao ser pioneiro ao usar recursos como câmera escondida, longos planos sem corte e ao retratar pessoas e situações até então muitas vezes ignoradas pela imprensa.

Os 430 episódios variam entre temas abstratos e outros polêmicos, como prostituição, grupos neonazistas e a Igreja Pentecostal —neste último, a cobertura foi feita com uma câmera escondida dentro de uma bíblia de madeira.

Entre os episódios mais clássicos estão um sobre a ida à praia de moradores do subúrbio do Rio de Janeiro e outro sobre a seca no Nordeste, no qual acompanha pessoas que precisavam andar 1,5 quilômetro para conseguir água.

Além de jornalista, Hoineff também era crítico de cinema e passou por emissoras como TV Machete, SBT, TV Cultura, Band e GNT. Ele também foi membro do Conselho Consultivo da Secretaria do Audiovisual.

Ele também assina documentários como “Alô Alô Terezinha” (2009), sobre o Chacrinha, “Caro Francis” (2010), sobre o jornalista Paulo Francis, e “Cauby – Começaria Tudo Outra Vez” (2013).

Em fevereiro deste ano, aos 70 anos, escreveu um depoimento em uma rede social descrevendo os preparativos para o seu próprio sepultamento. “Foi o embrião para um livro que é meio uma reportagem sobre mim mesmo, uma coisa Tom Wolfe. E tal qual o Documento, não contém uma vírgula de mentira.” O velório está marcado para esta segunda-feira (16), no Cemitério Comunal Israelita do Cajú, no Rio de Janeiro.

