Nelson Jobim desautoriza conversa sobre candidatura

O ex-ministro e ex-presidente do STF Nelson Jobim, do MDB, declarou ontem, que não será candidato nestas eleições e desautoriza qualquer conversa em seu nome sobre a questão. O Valor Econômico confirma que Jobim enviou os comentários pelo WhatsApp para Henrique Meirelles, pré-candidato à Presidência pelo partido, já que seu nome vinha sendo cogitado para substituí-lo. A decisão de Jobim, porém vale também para setores tucanos que esperavam ter Jobim na chapa de Geraldo Alckmin como vice.

Golpe nas viúvas políticas de Jobim

As especulações em torno de uma possível candidatura de Jobim começaram a ser plantadas no Rio Grande do Sul por setores do MDB que pretendiam esvaziar a pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Toxoplasmose leva Comissão parlamentar em Santa Maria

A iniciativa foi do deputado Valdeci Oliveira, do PT, que aprovou no Legislativo a criação de uma Frente Parlamentar para acompanhar os desdobramentos do surto de toxoplasmose em Santa Maria. Foi agendada uma visita de comissão de deputados quinta-feira a Santa Maria, para o encaminhamento de alternativas para o violento surto de toxoplasmose, que até esta semana já tinha acometido 569 pessoas. Não se sabe exatamente em que medida a viagem dos deputados a Santa Maria poderá acelerar a solução do surto.

A vez dos canudos plásticos

A iniciativa é do vereador Marcelo Sgarbossa, do PT: acabar com os canudinhos de plástico. Ele protocolou na Câmara de Porto Alegre projeto de lei para tornar ilegal a venda e a distribuição dos canudos descartáveis por estabelecimentos comerciais e ambulantes. Se aprovado o texto, restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques, ambulantes e similares na Capital ficarão proibidos de vender e distribuir os canudos em seus estabelecimentos sob risco de multa, cujo valor ainda não está definido. No caso de reincidência, a sanção seria aplicada em dobro.

MBL atento ao julgamento do pedido de liberdade de Lula

O MBL (Movimento Brasil Livre) está convocando, por meio de suas páginas nas redes socais, uma manifestação contra a impunidade e pela manutenção de Lula na prisão, no próximo dia 25, às 17h, em Brasília. No dia seguinte, curiosamente na véspera do jogo entre Brasil e Sérvia pelo Mundal, a segunda turma do STF deverá julgar mais um pedido da liberdade para Lula.

Caíram fora da CPI da Lava-Jato

Os deputados gaúchos Alceu Moreira, Osmar Terra, Giovani Cherini e Jerônimo Goergen , que haviam assinado o requerimento de criação da CPI da Lava-Jato, destinado a enfraquecer as investigações de combate à corrupção, anunciaram a retirada de suas assinaturas. A CPI foi proposta pelo deputado Paulo Pimenta.

A fraude da Dedicação Exclusiva

Tal como já ocorreu com docentes da Universidade Federal de Santa Maria, ontem cerca de 60 agentes federais cumpriram 15 mandados de busca e de apreensão – 14 em Porto Alegre e um em Novo Hamburgo. Trata-se do caso de professores da UFRGS que recebiam gratificação por dedicação exclusiva, mas que vinham exercendo outras atividades, descumprindo seus contratos. O caso vem desde 2010. Apenas um professor da UFRGS chegou a receber R$ 1 milhão, metade como adicional por dedicação exclusiva.

