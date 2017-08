Nelson Lidio Nunes, diretor-presidente da EGR, debate o setor no 3º Fórum Os Caminhos do Rio Grande

Nelson Lidio Nunes, diretor-presidente da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), fará uma ampla explanação sobre a situação das estradas gaúchas, encerrando o 3º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, que acontece no próximo dia 29, a partir das 15h na Casa da Pampa na Expointer, no Parque de Exposição Assis Brasil, em Esteio.

A iniciativa é da Rede Pampa, inserida no Projeto RS Sustentável, e visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo. Por isso mesmo, nesta sua terceira edição, o evento dará continuidade aos temas já debatidos nas duas edições anteriores, realizadas em Canela e Santa Cruz, tendo como foco “O futuro passa por aqui”.

Inscrições abertas e gratuitas pelo www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br

