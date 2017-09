Nelson Lídio Nunes: “Estamos no caminho certo”

O diretor-presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes, também traçou um perfil da empresa, de capital fechado e controlada pelo Governo, vinculada à Secretaria de Transportes e Mobilidade do Estado. Pela lei federal 13.303, a responsabilidade na operação é dividida entre o Conselho de Administração, com poder decisório, e Diretoria Executiva, tendo sob seu guarda-chuva a manutenção de rodovias em todas as suas vertentes.

Hoje, a Empresa Gaúcha de Rodovias administra 901,370 quilômetros no RS, por onde transitam cerca de 43 milhões de veículos/ano, respondendo por 1.500 empregos indiretos. São 14 praças de pedágios, o que coloca a empresa em posição de destaque como a terceira maior do segmento no País.

O balanço, em 2014, sob a gestão anterior, apontava números negativos na ordem de 15 milhões de reais.Em 2015, sob a atual administração, os resultados deram um salto positivo, encerando o exercício com um resultado de 15 milhões de reais. Em 2016 os resultados positivos chegaram a 13 milhões de reais. Para 2017, a arrecadação total deverá ser de 180 milhões de reais, com investimentos na ordem de 100 milhões/ano. “Os resultados positivos são direcionados a investimentos nas rodovias”, salienta o diretor-presidente.

Segundo o diretor-presidente da empresa, Nelson Lidio Nunes, o grupo de colaboradores no momento é de 70 profissionais, totalmente comprometidos, “com visão privada, o que garante bons resultados”. A empresa foca ainda em segurança, atendimento médico, sinalização, serviços de guincho, convênios com Detran e Corpo de Bombeiros para prestar socorro imediato às vítimas de acidentes. As exigências passam pela formatação das equipes, inclusive com enfermeiros de nível superior, sendo que uma Central de Regulação informa permanentemente qual o hospital mais próximo para onde as vítimas devem ser encaminhadas.

Nelson Lidio Nunes esclarece ainda que “os projetos de manutenção das rodovias são concebidos através de dados obtidos por meio de tecnologias como laser, que possibilitam mais fidelidade em relação às condições do pavimento. Além disto, existe uma grande preocupação com sustentabilidade e meio ambiente, por meio da utilização de asfalto-borracha, que, a cada km utiliza o equivalente a mil pneus”.

Hoje, em cada processo licitatório, chegam a participar de oito a nove empresas, o que permite redução de custos e maior eficiência. “Isto demonstra que estamos no caminho certo”, aponta o diretor-presidente.