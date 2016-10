Nelson Marchezan e Sebastião Melo votam acompanhados de familiares em escolas da Zona Sul de Porto Alegre

O candidato do PMDB à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, votou no Colégio Leonardo Da Vinci, na Zona Sul de Porto Alegre, por volta das 12h30min deste domingo (30). O vice-refeito estava acompanhado de sua esposa, Valéria, e da vice, Juliana Brizola, do ex-senador Pedro Simon e do atual prefeito José Fortunati. Já o candidato do PSDB à Prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Duque de Caxias, no bairro Menino Deus, na Zona Sul, por volta do meio-dia. Ele estava acompanhado do filho e de uma sobrinha.

Além de Porto Alegre, têm segundo turno no Rio Grande do Sul, as cidades de Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria. Até o momento foram substituídas 18 urnas no Estado, representanto 0,338% do total, segundo dados do TRE.

