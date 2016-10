Nelson Marchezan Jr. lidera o primeiro turno nas eleições na capital gaúcha

Candidato mais votado nas eleições deste domingo (2), Nelson Marchezan Jr. avançou para a segundo turno, com 213.646 votos (29,84%).

O tucano fez seu primeiro discurso na sede do partido, em Porto Alegre. Nelson Marchezan Jr defendeu a transparência e descartou rótulos de esquerda ou direita, já em busca de apoio para o segundo turno. “Quero chegar à prefeitura de forma transparente, correta, verdadeira, muito objetiva e simples”, falou Marchezan para a militância.

Marchezan aproveitou o pronunciamento para elogiar a “forma correta de fazer campanha” dos concorrentes que ficaram de fora do segundo turno. “Faço uma referência especial para Raul Pont, Luciana Genro, Maurício Dziedricki, Fabio Ostermann, Marcelo Chiodo e demais candidatos. Fica meu elogio a uma forma de fazer campanha política correta e que isso perdure no segundo turno”, disse.

Nelson Marchezan Júnior

Nelson Marchezan Júnior é filho do político gaúcho Nelson Marchezan, falecido em 2002. O candidato já foi deputado estadual e, atualmente, é deputado federal. Com 44 anos, o porto-alegrense é advogado formado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Marchezan chegou a ser eleito em sua primeira disputa, para deputado federal, em 2002, mas não pôde exercer o cargo devido a uma decisão da Justiça Eleitoral. No ano seguinte, assumiu uma diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) onde permaneceu até 2006, quando foi eleito deputado estadual. Em 2010, foi eleito deputado federal, cargo para o qual foi reeleito em 2014.

O PSDB de Marchezan tem o apoio de outros três partidos na coligação Porto Alegre pra Frente. O candidato a vice é o pepista Gustavo Paim.

