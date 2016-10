Nelson Marchezan Júnior é eleito para a prefeitura de Porto Alegre

O candidato Nelson Marchezan Júnior (PSDB) foi eleito prefeito de Porto Alegre (RS). Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 60,5% dos votos válidos. Seu concorrente, Sebastião Melo (PMDB), obteve 39,5% dos votos. Brancos e nulos totalizaram 19%.

Nelson Marchezan Júnior é filho do político gaúcho Nelson Marchezan, morto em 2002. O candidato já foi deputado estadual e, atualmente, é deputado federal. Com 44 anos, o porto-alegrense é advogado formado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Marchezan chegou a ser eleito em sua primeira disputa, para deputado federal, em 2002, mas não pôde exercer o cargo devido à uma decisão da Justiça Eleitoral. No ano seguinte, assumiu uma diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) onde permaneceu até 2006, quando foi eleito deputado estadual. Em 2010, foi eleito deputado federal, cargo para o qual foi reeleito em 2014.

