A Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) receberá, nesta quarta-feira (21), a partir das 12, durante o tradicional Tá na Mesa, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. Na pauta do encontro, “A Porto Alegre que queremos”, trará para o debate os desafios, as apostas e os posicionamentos do chefe da administração municipal.

