Nem Arena, nem Beira-Rio

O Grenal do dia 11 de março foi antecipado para ontem à tarde na Assembleia Legislativa. As galerias do plenário ficaram tomadas por torcidas organizadas e acaloradas. Em vez de um juiz da CBF, havia um toureador, o presidente Edegar Pretto. No plenário, uma correria de deputados que deixavam as poltronas para atacar na tribuna.

O objetivo era votar, mas o exercício da retórica arrastou o jogo. Ficou a impressão de que os parlamentares da oposição queriam se manter fiéis a uma das leis de Murphy: tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível.

Pinga fogo

1) O deputado Marcel van Hattem jogou um palito de fósforo no tonel de gasolina quando foi à tribuna para criticar Leonel Brizola e o presidente Pretto.

2) A Comissão de Ética terá muito trabalho, a partir da próxima semana, com denúncias que receberá de deputados. Consideraram-se ofendidos durante discursos.

3) A pauta da convocação extraordinária da Assembleia inclui a votação do Regime de Recuperação Fiscal e da retirada da exigência de plebiscito para federalizar ou privatizar a CEEE, a Sulgás e a CRM. Até o final da tarde de ontem, não ocorreu sequer o debate sobre os projetos.

Tentativas

Durante as quatro horas da sessão de ontem, a oposição permaneceu com os olhos atentos, fazendo a varredura. Bastava um deputado governista se levantar e chegar à porta do plenário para que fosse pedida a contagem dos presentes. A cena repetiu-se por seis vezes. Se menos de 28 apertassem o botão do painel eletrônico, a sessão seria cancelada.

Próximos da reprise

Por pouco, a sessão não repetiu o Grenal da Pauleira, ocorrido no Estádio Beira-Rio, a 20 de abril de 1969, quando a briga envolveu 20 jogadores e as torcidas enlouqueceram.

Passando adiante

Levantamento do portal G1 identificou que o governo federal, os estados e as prefeituras de capitais pretendem repassar ao menos 238 projetos à iniciativa privada. Consequência dos cofres raspados. Porém, ainda há quem fale em modernizar o país, aumentando a estatização. É uma saída tradicional que serve aos amigos do rei.

Esquema viciado

O modelo das estatais permite aos tecnocratas, que mandam mais do que os diretores, tomar decisões sem transparência. Nas grandes empresas privadas, de capital aberto, as gerências precisam trabalhar por resultados e sem vínculos políticos.

Primeiro depósito do ano

O Fundo Partidário depositou ontem nas contas bancárias o total de janeiro: 62 milhões e 955 mil reais. As fatias maiores ficaram com o PT (8 milhões e 426 mil); o PSDB (7 milhões e 199 mil) e o MDB (6 milhões e 912 mil). As menores porções: Novo e PMB, 92 mil e 900 reais cada.

É muito fácil

A janela para deputados estaduais e federais migrarem de partido sem a perda do mandato será aberta entre 7 de março e 7 de abril deste ano. A dança é resultado de um sistema extremamente permissivo, que não estabelece vínculos verdadeiros de filiação. Suas Excelências entram por uma porta e saem por outra sem qualquer cerimônia.

Coleção de absurdos

Grande parte das 35 siglas registradas no Tribunal Superior Eleitoral não tem base doutrinária e se transforma em balcões de negociações. Os nanicos, ao se coligarem com partidos maiores, apostam que ganharão migalhas do poder. Circunstância que deprecia a credibilidade e leva a males insanáveis.

Aperto tradicional

O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a 31 de janeiro de 2003, declarou em reunião com a bancada federal do PT que o governo teve de adotar medidas como o aumento dos juros e a intensificação do aperto fiscal, evitando a entrada do país em colapso.

Este conhecia tudo

O economista Roberto Campos apontava o único pecado que a política não perdoa: dizer a verdade antes do tempo.

