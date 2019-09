“Nem de futebol e nem de churrasco”: finalistas da Copa do Brasil, Odair Hellmann e Tiago Nunes brincam sobre não revelar estratégias para a decisão

*Valéria Possamai

Protagonistas da finalíssima da Copa do Brasil, os comandantes de Inter e Athletico-PR tiveram o primeiro encontro após a classificação. Odair Hellmann e Tiago Nunes estiveram lado a lado na sede da CBF, no sorteio que definiu os mandos de campo das decisões, nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Em um bate-papo mais descontraído os dois treinadores falaram sobre os bastidores da classificação. Mas também deixaram o tom mais sério quando se tratou de projetar a decisão do título desta edição.

Durante a cerimônia, Odair foi questionado sobre o jogo na Arena da Baixada, palco do jogo de ida da decisão, no próximo dia 11, conforme definido pelo sorteio. “Eu tenho respeito pelo Athletico Paranaense. O gramado, se tiver uma situação, vamos tentar nos adaptar. Vamos nos preparar para enfrentar uma equipe muito forte.”

Do outro lado, Tiago Nunes falou sobre o trabalho que vem desempenhando no Furacão, que vai em busca de sua primeira taça na competição. “Por estar em Curitiba, o Athletico tem uma visibilidade menor, em relação a times de Rio e São Paulo. Mas há um trabalho, uma identidade dos jogadores com o clube, uma continuidade. Talvez em competições de mata-mata isso se acentue um pouco mais”.

Além da projeção, o assunto “Churrasco” esteve em pauta. Natural de Salete, Santa Catarina, Odair Hellmann foi criado no Rio Grande do Sul, assim como, Tiago Nunes, de Santa Maria. Tradicionalistas, os treinadores brincaram em não revelar sua “receita”, inclusive, quando se trata de culinária.

“Na minha casa, quem só toca na minha churrasqueira sou eu”, disse Tiago Nunes fazendo referência sobre a comemoração pós-classificação.

Questionados sobre o preparo do prato tradicional dos gaúchos, o técnico do time paranaense brincou: “Isso é receita de cada, não se compartilha também”. E, o técnico colorado completou sobre não revelar o segredo do preparo da carne: “Nem tático, nem de futebol, nem de churrasco”.

No sorteio realizado nesta quinta-feira ficou definido que o primeiro enfrentamento entre Athletico-PR e Inter ocorrerá na Arena da Baixada, na próxima quarta-feira, 11 de setembro. O jogo de volta está marcado para o dia 18 de setembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

