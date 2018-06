Nem Neymar, nem Tite. Dunga é quem lidera o ranking de nomes do futebol em comerciais na TV

No pré-Mundial dos intervalos comerciais, a personalidade ligada ao futebol com maior número de aparições não foi nem Neymar, nem Tite. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, que monitora o mercado publicitário brasileiro, Dunga liderou o ranking de celebridades do futebol com o maior número de inserções na TV aberta no mês de maio.

O ex-técnico da seleção brasileira apareceu em 601 vezes em comerciais de campanhas de dois anunciantes. Na sequência, estão Neymar, Grabriel Jesus, Tite e Ronaldo.

Em número de marcas anunciadas, entretanto, a liderança é de Neymar. O craque da seleção apareceu em maio em 328 inserções de propagandas de 7 diferentes anunciantes.

O técnico Tite aparece em 3º lugar em número de aparições, e na vice-liderança em número de anunciantes, com 210 inserções de campanhas de três anunciantes.

O levantamento leva em conta os comerciais exibidos nas emissoras Rede Globo, Record, SBT, Bandeirantes e Rede TV entre o período de 1º de maio a 31 de maio, na cidade de São Paulo.

Os anunciantes buscam sempre nas suas campanhas a maior retenção possível nos seus esforços de comunicação. Nada mais natural, em época de Mundial, onde o mundo todo fica de frente da televisão, uma inundação de filmes e campanhas com menção à esse tema especificamente”, afirma Fábio Wajngarten, sócio do Controle da Concorrência.

O Top 10 de celebridades ligadas ao futebol na propaganda na TV tem: 1. Dunga: 601 inserções; 2. Neymar: 328 inserções; 3. Gabriel Jesus: 277 inserções; 4. Tite: 210 inserções; 5. Ronaldo Fenômeno: 207 inserções; 6. Claudio Caniggia: 165 inserções; 7. Renato Gaúcho: 164 inserções; 8. Ronaldinho Gaúcho: 70 inserções; 9. Pelé: 68 inserções; 10. Kylian Mbappé/ Thiago Silva e Daniel Alves: 56 inserções.

No ranking geral, que analisa todas as celebridades que apareceram em comerciais na TV, Dunga ficou em 3º lugar em maio, atrás apenas dos cantores Zeze Di Camargo e Luciano, que tiveram 1.402 inserções em campanhas. Já Neymar ficou em 7º. Dunga e Neymar foram os únicos a figurar no top 10 de famosos em geral em inserções publicitárias.

“Clima perfeito”

Neymar está se sentindo em casa na Rússia. Nesta terça-feira, ele recebeu todo o carinho dos russos em treino da Seleção Brasileira aberta ao público em Sochi, onde o Brasil se prepara para o Mundial. Depois da atividade, em que teve seu nome muito exaltado, o craque foi saudar os torcedores e enviou um recado de agradecimento.

“Clima perfeito… Sol. A gente fica feliz pelo carinho da torcida, da galera. A gente agradece todo o apoio, acho que está tudo maravilhoso, tudo nos conformes e a gente fica feliz com tudo isso”, declarou o jogador Neymar, em entrevista.

O treino desta terça-feira contou com cerca de 4 mil pessoas. Os titulares da Seleção Brasileira, como Neymar, porém, fizeram apenas uma atividade leve. O que não impediu a histeria dos russos com a passagem dos atletas brasileiros.

