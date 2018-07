Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.060 da Mega-Sena realizado nesta quarta-feira (18) em Ipameri (GO). Os números sorteados foram: 08, 09, 11, 25, 39 e 41. O prêmio estimado para o próximo concurso, que será no sábado (21), é de R$ 62 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

