“Nervoso não estou, mas sim ansioso”, diz presidente do Inter sobre final da Copa do Brasil

Na manhã desta quarta-feira (18), dia de decisão na Copa do Brasil, o presidente do Sport Club Internacional, Marcelo Medeiros, comentou sobre a expectativa da partida, que acontece no estádio Beira-Rio, às 21h30. “Nervoso não estou, mas sim ansioso. Natural. Chegar em uma final depois de tanto tempo. Há dois anos atrás superamos o momento mais difícil da história do clube”, afirmou.

Medeiros falou sobre D’Alessandro, que sofreu um problema muscular e provavelmente deve ficar de fora da disputa: “ano passado, ele ficou afastado e conseguimos fazer um bom sistema de jogo. Vamos ver como serão feitas as avaliações hoje. Vamos aguardar.” Já sobre o futuro do meia dentro do clube, o presidente afirma que “é muito cedo pra falar sobre”, mas acredita que ele pode atuar por muito tempo ainda.

