Nesta quarta-feira (15), exposição de artes visuais é aberta no IAB RS

Nesta quarta-feira (15/08) o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS) abre três exposições selecionadas em edital, que integram o segundo ciclo de artes visuais da Galeria Espaço IAB em 2018. O coquetel de abertura começa a partir das 19h, no Solar do IAB (Rua General Canabarro 363). A visitação é gratuita e permanece até o dia 14 de setembro de 2018, das 13h30 às 18h00, de segunda à sexta-feira. Confira abaixo mais detalhes dos expositores:

Obra de Anaurelino Barros, Galeria Espaço IAB ( Instituto de Arquitetos do Brasil). Obra de Fernando Piccoli, Alice Till e Gus Bozzetti, Galeria Espaço IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil).

Núcleo de Arte Impressa / Instituto de Artes – UFRGS

O Núcleo de Arte Impressa é um grupo de pesquisa e extensão do Instituto de Artes da UFRGS, formado por Amanda Charão, Ana Paula Pollock, Ário Gonçalves, Arnaldo Drummond, Bruno Tamboreno, Caroline Veilson, Jorge Rico, Julia Moreira, Maria Galant e Sara Winckelmann. Helena Kanaan (org.) . A proposta é investigar através da prática reflexiva diferentes modos de gravar e de imprimir imagens. Transferências que possibilitam e problematizam o múltiplo buscando diferenças. O grupo, através da extensão, recebe artistas, professores e críticos organizando cursos, palestras e workshops abertos à comunidade. Litografia, silckscreen, monotipia, frotagem, carimbo, xilogravura, litowaterless e photolitografia nos levam a uma compreensão da história e da contemporaneidade da arte impressa Helena Kanaan – coordenadora do NAI.

