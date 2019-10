O movimento NPB (Nova Política Brasil) promove nesta quarta-feira dia 30, o debate “A Nova Geração da Direita Gaúcha: Um Olhar sobre Porto Alegre”. Será às 19 horas,no plenário Ana Terra da Câmara de Vereadores de Porto Alegre,e vai reunir Os deputados estaduais Rodrigo Lorenzoni (presidente estadual do Democratas), Any Ortiz (PPS), e os vereadores Wambert Di Lorenzo (Pros) e Comandante Nádia (MDB) com mediação do jornalista Flavio Pereira,e de Jorge Alberto Hias.