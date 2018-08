Nesta quinta-feira (16) tem Papo Reto sobre empreendedorismo no #DIAE

“Não acredite no determinismo: acredite em empreendedorismo “ é o tema da palestra do publicitário Gil Kurtz, Diretor da agência Vossa, no #DIAE Dia do Estudante, evento promovido pelo CIEEE-RS. Com inscrições esgotadas há mais de uma semana, o encontro deverá contar com uma plateia de cerca de 500 estudantes do ensino médio da capital, com forte presença de alunos de escolas públicas. A palestra de Kurtz acontece nesta quinta-feira (16) às 13h30 no Teatro do CIEE. O DJ Capu , o comunicador Nego Di , a blogueira JuJu Massena e o empreendedor Felipe Machado também estarão participando no #DIAE.

