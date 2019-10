Nesta quinta-feira (31), encontro gratuito discute dúvidas do público sobre câncer de mama, na Capital

Nesta quinta-feira (31), a partir das 19h, acontece na Capital gaúcha o talkshow Mitos e Verdades – Outubro Rosa. Organizado pela Oncoclínicas, unidade de Porto Alegre, o encontro reunirá especialistas para discutir as tradicionais dúvidas da população sobre o câncer de mama, além de notícias e informações veiculadas a respeito do tema nas redes sociais. A doença é a que mais mata mulheres no mundo, sendo POA a capital com maior incidência no País. Participam da iniciativa o mastologista Dr. Felipe Zerwes, a geneticista Dra. Patrícia Prolla, o radio-oncologista Fernando Obst e e o oncologista Dr. Tomas Reinert, que também irão interagir com o público respondendo as perguntas das pessoas.

A ação da unidade de Porto Alegre integra uma série de atividades desenvolvidas pelo Grupo Oncoclínicas no País, visando estimular a conscientização e prevenção do câncer através do compartilhamento de informações qualificadas sobre o tema. Com entrada gratuita, o encontro em Porto Alegre ocorrerá no auditório do prédio The Place no bairro Moinhos de Vento – Rua Tobias da Silva 120. Não é necessária inscrição prévia.

