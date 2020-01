Projeto RS Sustentável Nesta sexta-feira (24) acontece o Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, no Litoral Norte

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O evento está inserido no Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, que visa discutir temas de interesse da sociedade como um todo. Na foto, o secretário Paulo Uebel, que será um dos palestrantes Foto: EBC Foto: EBC

Nesta sexta-feira (24) acontece o Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, na sede da SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), no Litoral Norte. O evento está inserido no Projeto RS Sustentável, da Rede Pampa, que visa discutir temas de interesse da sociedade como um todo e conta com o apoio do BRDE, Badesul e SABA, num oferecimento da Assembleia Legislativa.

Desta vez, o tema central será Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, frente ao cenário positivo que o país vem vivenciando, com perspectivas de maiores investimentos e consequente empreendedorismo.

As boas vindas de abertura serão nas palavras do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara, e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray. Na sequência, acontecem as palestras de Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), e do senador da República Luis Carlos Heinze. Como painelistas, participam Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (presidente do Badesul) e Antonio da Luz (economista-chefe do Sistema Farsul).

Esta edição do Fórum inicia às 14h30, com encerramento às 18h. O evento ganha mediação do comunicador e jornalista do Grupo Pampa, Armando Burd. Como já é tradicional, no término, os participantes receberão certificados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.forumrssustentavel.com.br.

