Nesta terça-feira (30), Rede Pampa recebe homenagem da Santa Casa. É o Troféu Amigos da Boa Causa que distingue apoiadores da instituição

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em reconhecimento aos parceiros que contribuem para a melhoria da qualidade da assistência prestada pela instituição, homenageia na próxima terça-feira, 30 de outubro, empresas e pessoas no Encontro da Boa Causa 2018. O evento vai reunir os principais apoiadores de projetos no último ano para uma cerimônia Anfiteatro Hugo Gerdau da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O Troféu Amigos da Boa Causa será entregue em cinco categorias, as quais representam as áreas de investimento dos projetos: Oncologia, Idoso, Criança, Cultura e Ações Pontuais, sendo esta última a categoria na qual a Rede Pampa receberá homenagem.

As empresas, instituições e pessoas homenageadas deste ano são:

Agrofel Grãos e Insumos, Banrisul, Alpha Química Ltda, Apricot Bistrô, Ativa, Baldo S.A., Banco DLL, Banco Renner, Banco Santander Brasil, Banrisul, Benoit, Braskem, BRDE, Ceran, Compania, COMUI, Concepa, Conselho, Municipal de Saúde, Correio do Povo, Corsan, Destemperados, Di Paolo, Dorf Ketal Brasil Ltda, ENDUTEX BRASIL LTDA, Évora, Famiglia Facin, Fresenius, Funcriança, Gerdau, Grafiset, Grupo Band RS, Grupo Ecorodovias, Grupo Estrela, Grupo RBS, Grupo Savar, Grupo Vibra, Grupo Zaffari, Hercosul Alimentos Ltda, Instituto Lojas Renner, Itaú, Jornal do Comércio, Killing, Life, Lucia Mello, LZ, Marco Fonseca (Capu), Meber Metais S.A., Medlive, Ministério da Cultura, Panvel Farmácias, Pegada, Perto, PINO, PPKB, Praça de Filmes, Pró-Cultura RS, Rádio Ativa, Raízen, Raul Krebs, Rede Pampa, Rio Grande Seguros e Previdência S.A., SBT RS, Secretaria da Cultura RS, Secretaria de Comunicação Social de Porto Alegre, Sinergy, Stihl Ferramentas Motorizadas, Sulgás, Themis Reverbel da Silveira, Thyssenkrupp Elevadores, Ticket Log, Unifértil, Unimed Porto Alegre, Unisinos, Verônica Baumhardt, Vineria 1976 e Zap Filmes.

O Amigos da Boa Causa é um programa que reúne os projetos sociais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e as pessoas e empresas que apoiam a instituição. Juntos, estes apoiadores formam uma corrente do bem onde cada elo é muito importante na melhoria da saúde de milhares de crianças, gestantes, adultos e idosos, além de levar cultura à comunidade.

Serviço/ Encontro da Boa Causa 2018/ 30 de outubro/ 09h30min/ Local: Anfiteatro Hugo Gerdau da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre/ Acesso para pedestres: Rua Prof. Annes Dias, 295/ Acesso para veículos: Av. Independência, 155

Deixe seu comentário: