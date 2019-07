O dia 30 de julho é sempre de festa na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Neste dia, no ano de 1906, nascia, no Município gaúcho de Alegrete, o poeta que dá nome ao espaço multicultural, localizado no Centro Histórico, em Porto Alegre. Nesta terça-feira (30), uma série de atividades irão celebrar a data na Casa.

