Neste ano, a campanha eleitoral gratuita no rádio e na TV vai durar 35 dias. Os programas começam nesta sexta

O período de campanha eleitoral gratuita no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, último dia do mês. com os programas dos candidatos a governador, deputado estadual e senador. Eles também poderão exibir as suas propagandas nas segundas e quartas-feiras.

No rádio, a propaganda começa as 7h e terá duração de 25 minutos. O segundo bloco terá início ao meio-dia. Na TV, também serão dois blocos de campanha eleitoral, diariamente, um às 13h e outro às 20h30min.

Já as terças, quintas e sábados serão os dias em que os candidatos à presidência da República exibirão os seus programas eleitorais em ambas as mídias.

Os 13 presidenciáveis vão dividir dois blocos de 12 minutos e 30 segundos a cada dia de veiculação. Já os candidatos ao cargo de deputado federal também terão espaço de propaganda às terças, quintas e sábados, logo após os presidenciáveis.

Neste ano, o período de campanha eleitoral gratuita, no rádio e na TV durará apenas 35 dias, terminando em 4 de outubro, última quinta-feira antes da eleição. Até 2015, quando os parlamentares aprovaram novas regras eleitorais, a propaganda durava 45 dias.

Outra mudança é que partidos e coligações precisam destinar no mínimo 30% do tempo de rádio e televisão para a candidatura de mulheres, conforme decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), tomada no último mês de maio.

Exatamente dez dias mais curta, a propaganda eleitoral na TV que terá largada nesta sexta-feira vai testar o poder desse meio de comunicação para ainda influenciar a escolha do eleitor. O formato assegura aos presidenciáveis um total de 15 programas ao longo de 35 dias.

Para quem tem mais tempo, como Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB), essa pode ser a última oportunidade de crescer nas pesquisas e chegar ao segundo turno.

Estabelecida pelas coligações registradas no TSE, a duração dos programas que formarão o horário eleitoral gratuito varia de 5 segundos a 5 minutos e 32 segundos.

De forma diferente das últimas eleições presidenciais, custeadas com doações de empresas e marcadas por investimentos milionários em ações de marketing, a força eleitoral da TV tem sido contraposta ao imediatismo das redes sociais, canais do YouTube e WhatsApp. As redes sociais têm sido centrais, por exemplo, na estratégia de Jair Bolsonaro (PSL).

“Como o tempo de campanha é menor, em termos relativos vai ter menos informação circulando pela TV. Ela perde um pouco de importância, enquanto a internet vira uma alternativa viável”, diz o professor de ciência política da USP Glauco Peres.

A ampla exposição que Bolsonaro obtém na internet, no entanto, não se repetirá quando começar o programa eleitoral. Com apenas um aliado, o PRTB, o deputado terá direito a 8 segundos na TV e no rádio para expor seu nome e o número de seu partido.

Em contrapartida, Alckmin aposta todas suas fichas nos mais de cinco minutos a que terá direito em cada um dos dois bloco fixos por dia para sair da indesejada quarta posição.

