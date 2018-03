Neste domingo (04) acontece mais uma edição do Troféu Brasil Expodireto Cotrijal

Está tudo pronto para a grande festa do agronegócio, que ganha palco na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, no próximo dia 4. É o Troféu Brasil Expodireto que chega a sua 9ª edição, numa iniciativa da Rede Pampa de Comunicação e jornal O Sul, com a chancela comercial do Sicredi, Icatu Seguros, Mapfre e Cotrijal. Este ano, a iniciativa está centrada no conceito Homens, Máquinas e Terra – Trilogia de quem faz e engrandece a agricultura brasileira no concerto das Nações, levando alimentos aos povos do Planeta.

Em todos estes anos, a entrega do Troféu Brasil Expodireto dá a largada para a abertura da Expodireto Cotrijal, que este ano acontece entre 5 e 9 de março, em Não-Me-Toque, na região gaúcha do Alto Jacuí, coordenada pela Cotrijal (Cooperativa Agropecuária e Industrial),. A Cooperativa é presidida por Nei César Mânica, também idealizador da Feira, considerada a maior do setor na América do Sul.

O Troféu Brasil Expodireto é uma criação da artista plástica Glorinha Corbetta e simboliza o plantio e a força do homem do campo, semeando desenvolvimento. A distinção visa destacar personalidades e empresas que contribuíram ao longo do ano para o crescimento do agronegócio, tanto no Estado quanto em âmbito nacional e internacional. Lideranças políticas, empresários, homens e mulheres com atuação expressiva na vida rural, personalidades internacionais desfilam entre os agraciados desde a criação do Troféu, num verdadeiro reconhecimento de suas atividades, que somam esforços para a consolidação cada vez maior do setor que move a economia local e do País.

