Neste domingo (12), na Feira, oficina discute sustentabilidade de forma divertida

No próximo domingo (12/11), as crianças que forem à Feira do Livro poderão descobrir como tornar o seu dia a dia mais sustentável. Às 13h30, haverá uma oficina baseada no livro Os 12 Mandamentos Verdes, da autora Denise Weinréb. A atividade será interativa e contará com a participação do ator Edye Silva e apresentação de uma canção composta por Cláudio Vera Cruz sobre o tema.

O livro conta a história de um menino chamado Marcelo que aprende com índios os 12 Mandamentos Verdes para respeitar e proteger a natureza. Os mandamentos incentivam o respeito aos animais, plantas, recursos naturais, ambiente urbano e o cuidado para garantir a durabilidade e o reaproveitamento de brinquedos e outros materiais usados pelas crianças. Além disso, os mandamentos reforçam valores como a cordialidade e a responsabilidade. A oficina é apropriada para crianças em idade escolar e ao final da apresentação serão sorteados exemplares.

A atividade é promovida pela Braskem, que leva à 63ª Feira do Livro uma programação que combina sustentabilidade e ciência. O estande da empresa explica como a química pode melhorar a vida das pessoas e incentiva a reciclagem. É uma experiência sensorial, acessível a todas as idades. Além de prover um espaço para a reciclagem de tampinhas, as pessoas que visitam o espaço são estimuladas a trocar livros que já tenham lido por outros títulos.

