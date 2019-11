Neste domingo, acontece o primeiro Enem da era Bolsonaro. Professores apostam em uma prova mais objetiva e dão dicas

Neste domingo, cerca de 5 milhões de candidatos terão em suas mãos as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), avaliação que é a principal porta de entrada para o ensino superior no País. Diferentemente dos últimos anos, quando professores e alunos sentiam-se mais seguros em dizer o que poderia ser cobrado nos testes, as avaliações suscitam algumas dúvidas. Este é o primeiro Enem a ser aplicado durante o governo de Jair Bolsonaro, que em 2018, depois de eleito, chegou a afirmar que interferiria no exame para retirar temas que considerasse inadequados.

Em julho deste ano, o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu que o presidente não havia lido e nem pretendia ler as questões da prova, mas que ele próprio, ministro, tinha dado orientações para a retirada de “qualquer viés ideológico” dos exames e que “cabeças iriam rodar” se essa determinação não fosse atendida.

Ainda que nem tudo possa ser previsto em relação ao conteúdo cobrado nas avaliações de 3 e 10 de novembro, no segundo dia, as provas serão de Matemática e Ciências da Natureza. As estratégias de preparação, especialmente na semana que antecede o exame, são bastante claras para a maioria dos docentes.

“Alguns passos precisam ser tomados para que, dentro de uma prova longa, o candidato obtenha o melhor rendimento”, afirma o coordenador pedagógico do colégio Mopi, Luiz Rafael Silva.

Poucos pensam em ler o edital do Enem na última semana, mas Silva afirma que esse é um passo fundamental. “Raramente isso é feito nas escolas, mas é importante entender todos os procedimentos. Já houve gente desclassificada antes mesmo de começar o exame por estar escrevendo fórmulas na capa dos cadernos de questão. Muitos não sabem que, antes do início da prova, nada pode ser escrito nela. Essa é uma das orientações que está no edital”, ensina.

Apostas para a prova

Mesmo com a dificuldade de prever exatamente o que vai cair no exame de 2019, alguns professores sugerem que a prova poderá manter o caráter social dos últimos anos, mas evitando determinados assuntos.

“Na redação, é difícil imaginar que caia algo relacionado a direitos de LGBTs, por exemplo. Assim como não deve cair um tema diretamente apoiado pelo governo, como porte de armas. Acredito que a proposta será de algo ligado à área de saúde, como ansiedade ou depressão. Ou até mesmo adoção”, analisa Carolina Pavanelli, diretora pedagógica da Plataforma de Ensino Eleva e professora de redação da Escola Eleva.

Para Romulo Braga, professor de Linguagens do Colégio QI, há a expectativa de uma prova mais objetiva.

“Não é uma questão só deste governo, já era uma tendência, um processo do Inep (instituto ligado ao MEC responsável pela aplicação do Enem) nas últimas edições. A prova fica mais prática, a reflexão social é deixada para outros exames”, afirma.

Para Monty Hinke, professor de História dos colégios De A a Z e Intellectus, os candidatos devem encontrar uma prova “moderada”: “A expectativa não é de uma avaliação conteudista como a da Fuvest, mas acho que não teremos questões que gerem polêmica”.