Neste domingo, acontece o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino entre Corinthians e Ferroviária

Neste domingo (22), acontece o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino entre Corinthians e Ferroviária. A partida, que começa às 14h (horário de Brasília), será realizada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo.

O segundo jogo da decisão será no dia 29 de setembro, também a partir das 14h (horário de Brasília). Mas o local da partida será o Parque São Jorge, em São Paulo.

A Ferroviária, campeã brasileira em 2014, terminou a primeira fase da competição em sétimo lugar, com 23 pontos. A pontuação foi suficiente para a Locomotiva passar para as quartas de final, quando enfrentou e eliminou o Santos, nos pênaltis, pelo segundo ano consecutivo. Nas semifinais, a equipe adversária foi o Avaí/Kindermann. Em uma reedição da final de 2014, o time paulista venceu o elenco catarinense nas penalidades, e garantiu a vaga na final.

O Corinthians, atual campeão, terminou a primeira fase do torneio como líder. Nas quartas de final, o clube paulista venceu o São José, nos jogos de ida e volta. Já na semifinal, o adversário foi o Flamengo. O Timão também venceu os dois jogos e garantiu a segunda vaga na final do Brasileirão Feminino.

Campeonato

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino ou ainda Brasileirão Feminino – Série A é a liga brasileira de futebol feminino profissional entre clubes do Brasil que começou em 2013, sendo a principal competição futebolística do País. É através dela que é indicado o representante brasileiro para a Copa Libertadores da América. A competição é organizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Em 2013, a Confederação Brasileira de Futebol, em parceria com a Caixa Econômica Federal, fez a primeira edição do Campeonato Brasileiro, com a participação das 20 melhores equipes do Ranking da CBF de Futebol Feminino.

Em 2017, a Confederação Brasileira de Futebol alterou a fórmula de disputa da competição, reduziu a 1ª divisão de 20 para 16 times e criou a Série A2, também com 16 equipes. A ampliação no Campeonato Brasileiro foi acompanhada pelo cancelamento da Copa do Brasil de Futebol Feminino.

Um total de 34 clubes já participaram do Campeonato Brasileiro desde a sua primeira edição, em 2013. A tabela a seguir apresenta os vinte clubes que mais participaram dos torneios que compõe o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino desde 2013 a 2019.

