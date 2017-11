Neste domingo, milhões de estudantes participam do último dia de provas do Enem

Neste domingo, em todo o Brasil, milhões de candidatos realizarão uma prova que, para muitos deles, pode significar o capítulo final de um ano inteiro de preparação e também o início de uma trajetória no ambiente universitário. Trata-se do último dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), quando serão apresentadas 90 questões, divididas entre Matemática e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Com uma hora a menos em relação ao exame da semana passada, que cobrou conhecimentos nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, desta vez os candidatos precisam ficar mais atentos ao relógio para aproveitar da melhor forma possível o tempo que têm à disposição, alertam educadores, especialistas no assunto e gente que já se submeteu às provas. O grande desafio é manter a concentração, já que se trata de uma avaliação majoritariamente formada por disciplinas exatas.

Muitos professores recomendam uma antiga mas sempre válida estratégia: realizar a prova em algumas etapas, priorizando as questões mais fáceis, para só depois retornar às de média dificuldade. Por último, ficam aquelas que o candidato considera mais difíceis. “São matérias em que os alunos tipicamente se perdem no tempo. Eles empacam em uma questão e ficam obcecados por resolvê-la. Por esse e por outros motivos, a questão do tempo é fundamental no domingo.

Os portões do Enem serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h. A prova tem início marcado para as 13h30min. Já o gabarito oficial do Exame deve ser divulgado até o dia 16 deste mês pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para que o estudante consiga dar conta da etapa final da prova, outra recomendação pode fazer a diferença: não se desgastar na véspera da prova, estudando em demasia. A orientação é evitar a revisão de assuntos novos no dia do exame.

No máximo, se isso der maior confiança e tranquilidade, o aluno pode revisar algo rápido e não exaustivo, fazendo, por exemplo, um resumo com as fórmulas de que mais precisa. É necessário poupar-se fisicamente e mentalmente, porque a prova é puxada. E é preciso terminar cedo esse tipo de revisão para dormir bem e acordar bem disposto.

“Estou dando uma olhada em Matemática, Física, Química e Biologia só para lembrar, porque o que tinha que estudar já estudei ao longo do ano. Eu passei de ano no colégio, então resolvi focar mais no Enem e ficar em casa nestes dias para descansar. Só fui segunda, porque tinha aula de exatas”, conta um aluno do 3º ano do Ensino Médio.

No entanto, toda essa preparação pode ir por água abaixo se o aluno não tomar cuidado com outras precauções tão importantes quanto estudar para a prova ao longo do ano. É necessário separar uma caneta esferográfica preta de corpo transparente para usar na transcrição das respostas do exame, e não esquecer de levar o cartão de confirmação de inscrição e um documento de identificação original e com foto. E a dica mais valiosa: ficar atento aos horários para não se atrasar.

