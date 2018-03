Neste domingo, ocorre o Brechocão especial da Semana de Porto Alegre

Produtos de grandes marcas, com a grife do bem estar animal, serão as grandes atrações da edição especial do Brechocão, neste domingo (25), dentro da Semana de Porto Alegre, em comemoração aos 246 anos da Capital. O evento promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, por meio da Coordenação-Geral dos Direitos Animais, acontecerá em seu espaço tradicional no Parque Farroupilha (Redenção), das 9h às 16h.

Com a proximidade da Páscoa, os mais de 20 protetores independentes e entidades cadastradas, preparam ofertas especiais aos público, com artigos doados para comercialização como sapatos femininos e masculinos, objetos de decoração, roupas, livros e CDs. Interessados em artigos para animais, também encontram novidades, como as almofadas de catnip (erva de gato) artesanais, feitas pela expositora Elenara Nunes.

Os visitantes podem contribuir com as atividades dos protetores doando artigos típicos de brechó, como vestuário e calçados, além de utensílios para o trato com animais, como potes, cobertores e medicamentos, além de ração. As entregas podem ser feitas durante o evento, que ocorre entre o parquinho e o Auditório Araújo Vianna, na área de passeio da avenida Osvaldo Aranha.

