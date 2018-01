Neste domingo tem Mercado de Pulgas na Casa de Cultura Mario Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe, neste domingo (28), a primeira edição do Mercado de Pulgas de 2018. O evento ocorre das 13h às 19h, na Travessa dos Cataventos, no Centro de Porto Alegre (Rua dos Andradas, 736), com vários expositores, brechós, sebos, vendedores de vinis, antiquários e artistas locais.

Às 16h, acontece o desfile da Resto Zero, da estilista Luciane Trento, que trabalha utilizando diferentes técnicas, como Moulage, Upcycling e Customização.

O som do Mercado de Pulgas fica por conta de Fred S., e, às 17h, tem show da banda The Teachers, sucesso da edição anterior do evento tocando Jovem Guarda.

A cultura do mercado de pulgas nasceu nos subúrbios de Paris, com o nome de Marché aux Puces. Na tradição, espaços ao ar livre servem como ponto de encontro de vendedores para comercialização de bens antigos, usados ou não, e, inclusive, de fabricação artesanal.

