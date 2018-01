Neste sábado, o Inter enfrenta em casa o Avenida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho

Às 16h30min deste sábado, no estádio Beira-Rio, o Inter se reencontra com a sua torcida, para o confronto contra o Avenida de Santa Cruz do Sul, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe colorada busca a reabilitação, depois de perder por 2 a 1 para o Caxias, fora de casa, na última quarta-feira. O time do técnico Odair Hellmann vem de duas vitórias e uma derrota na competição.

A atividade desta sexta-feira, último dia antes do jogo, teve portões fechados à imprensa. “Como o grupo ainda está em período de aprimoramento da parte física, o treinador vem mesclando formações a cada jogo”, ressaltou o site oficial do clube.

O volante Charles, que atuou diante do Novo Hamburgo no último domingo, pode ter nova chance neste sábado. Em entrevista coletiva, ele comentou a estratégia do técnico em utilizar diversos jogadores para este começo de temporada e também sobre como o Inter espera o jogo diante do adversário desta rodada.

“É bom para dar ritmo para todos”, declarou, ao avaliar o rodízio de atletas. “Quando tivermos a chance temos que estar preparados para poder ajudar o Inter. Nos jogos do Gauchão no Beira-Rio, as equipes do Interior ficam mais fechadas, mas trabalhamos muito nos treinos para abrir espaços diante dessa marcação forte.”

Relacionados

A lista de relacionados para o duelo deste sábado inclui os seguintes nomes, em ordem alfabética: Charles, D’Alessandro, Daniel, Danilo Silva, Dudu, Edenilson, Fabinho, Fernandinho, Gabriel Dias, Juan Alano, Klaus, Leandro Damião, Marcelo Lomba, Marcinho, Nico López, Patrick, Roger, Ronald, Ruan e Thales.

A escalação colorada, entretanto, não foi revelada pelo técnico Odair Hellmann, mistério que já é de praxe na maioria dos clubes brasileiros, a exemplo dos eventuais treinos com portões fechados.

