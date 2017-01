Neste sábado tem “Clássicos do Jazz” na praia do Laranjal

A música de concerto será a trilha sonora da praia do Laranjal neste final de semana. A Casa do Estação Verão Sesc será palco para uma das atrações do 7º Festival Internacional Sesc de Música. No sábado (21/01), a partir das 21h, acontece a apresentação “Clássicos do Jazz” com a da Orquestra de Câmara do Festival e a entrada é gratuita. Já em São Lourenço do Sul o destaque serão as sessões gratuitas de cinema, promovidas pelo projeto CineSesc. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br, junto ao Sesc Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, 914), pelo telefone (53) 3225-6093, e no Sesc Rio Grande (Av. Silva Paes, 416), telefone (53) 3231-6011.

A agenda conta ainda com ações sistemáticas, que ocorrem semanalmente de terça-feira a domingo, das 8h30 às 19h30, como jogos gigantes, gincanas de integração, empréstimo de materiais, quick massage, dança recreativa (aulão de ginástica), vôlei de praia, beach e bubble soccer, frescobol e futevôlei, Festival de Escultura na Areia, passeios sobre rodas, passeios noturnos de ciclistas, Escola de Chimarrão, Escola de Trânsito, Rústica Infantil, Cãominhada e Luau. As Casas Sesc ficam localizadas no Laranjal, na Av. Antônio Augusto Assumpção; em São Lourenço do Sul, na Av. Getúlio Vargas (Praia Nereidas); e no Cassino, na Av. Atlântica.

A iniciativa, no Laranjal, é realizada em parceria OSIRNET, Rádio Universidade, Shopping Pelotas, Diário Popular e Prefeitura Municipal de Pelotas. Em São Lourenço, tem apoio da OSIRNET e Prefeitura Municipal. Na Praia do Cassino, o Estação Verão é realizado pelo Sesc Rio Grande em parceria com a Prefeitura Municipal e com apoio da Vetorial Internet.

Comentários