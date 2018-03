Nestlé oficializa venda de seu negócio de água

A Nestlé fechou a venda de seu negócio de água no Brasil para o grupo Edson Queiroz, dono das águas Indaiá e Minalba, segundo o jornal Valor Econômico. A companhia informou que o negócio engloba as marcas locais São Lourenço e Petrópolis e três fábricas no País. O valor do negócio não foi divulgado pelas empresas. A transação está sujeita à aprovação de reguladores antitruste.

