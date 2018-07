Nestlé perde batalha

A Corte Europeia de Justiça negou o apelo da Nestlé de patentear o formato da barra de chocolate Kit Kat. A empresa passou mais de uma década lutando judicialmente para possuir os direitos aos wafers de quatro barras. A decisão favorece a rival Cadbury e também alivia os noruegueses, que têm orgulho nacional do Kvikk Lunsj, barra com exatamente o mesmo formato do Kit Kat,.

