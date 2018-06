O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu nesta quarta (20) que o Exército pode intensificar as suas operações contra a Faixa de Gaza, comandada pelo movimento palestino Hamas, após um novo episódio de violência. Antes do amanhecer, aviões da Força Aérea israelense bombardearam 25 alvos do Hamas na Faixa de Gaza em represália ao lançamento de foguetes do enclave palestino.

Deixe seu comentário: