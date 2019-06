Netflix anuncia “Boca a Boca”, nova série brasileira

Dando continuidade as produções brasileiras na Netflix, a rede de streaming anunciou, nesta terça-feira (25), uma nova série nacional produzida pelo serviço. Desta vez, será a série dramática “Boca a Boca”. Com direção do cineasta Esmir Filho, o seriado tem previsão de estreia em 2020.

Boca a Boca será contada em seis episódios de 45 minutos e se passará no interior do país. A ideia é mostrar a nova geração, hiperconectada, que sofrerá um surto de uma nova doença contagiosa. Essa doença misteriosa é transmitida pelo beijo. A série vai mostrar o desenrolar do comportamento da então pacata comunidade pecuarista.

Esmir dirigiu filmes como “Saliva” (2007), “Alguma Coisa Assim” (2006) e “Os Famosos e os Duendes da Morte” (2009), além de ter sido indicado Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, por Melhor Roteiro Adaptado.

