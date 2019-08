Netflix cancela “The OA” depois de duas temporadas

A série de drama e suspense The OA, que conquistou um grande público por reunir elementos sobrenatural e fantasia, foi cancelada, segundo informações da revista norte-americana TRH nesta segunda-feira (5). A decisão foi feita depois de quatro meses do lançamento da segunda fase da história, estrelada por Brit Marling, ser lançada no catálogo da gigante dos streamings. A série possui 84% de aprovação pelos críticos e 83% para espectadores na plataforma Rotten Tomatoes (onde usuários e críticos podem dar suas opiniões sobre diversas produções). A produção chegou à Netflix depois de uma disputa entre canais e serviços online.

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ynDfgZIvIAM)

Os fãs da série criaram uma petição para que a ficção científica ganhe uma nova chance na Netflix. O principal motivo é que a produção terminou com um enorme gancho na segunda temporada. Por isso, os fãs querem ao menos a terceira temporada de The OA. O movimento tem o título Salve The OA, renove The OA para terceira temporada. No Change.org, a petição conta com mais de 13 mil assinaturas.

Deixe seu comentário: