Netflix libera trailer da série brasileira “Sintonia”

A Netflix liberou, nesta quinta-feira (11), o primeiro trailer oficial da série brasileira “Sintonia”. A criação é de KondZilla, Guilherme Quimtella e Felipe Braga.

A série contará a história de três personagens que cresceram juntos na mesma favela. A primeira temporada deve estrear no dia 9 de agosto, com 6 episódios. Questões como conexão com a música, com o crime e com a religião em São Paulo, devem ser abordadas pela produção.

KondZilla é produtor de videoclipes no Youtube, sendo um dos principais responsáveis pelo sucesso do funk paulista.

Confira o primeiro trailer da série:

