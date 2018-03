Um tribunal da Califórnia decidiu que os restos mortais do criminoso Charles Manson são de responsabilidade de um de seus netos. Segundo a decisão do Superior Tribunal do condado de Kern, Jason Freeman, neto de Manson, será o único a manter o corpo do assassino, que morreu em novembro de 2017, aos 83 anos, para acabar com uma peculiar briga judicial.

