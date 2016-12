Neto posa para foto ao lado de homem que o resgatou após acidente da Chapecoense

O zagueiro Neto posou ao lado do guarda que o resgatou do local do acidente com o avião da Chapecoense, em 29 de novembro. O jogador apareceu em imagem tirada ainda no hospital de Rionegro, na Colômbia, local onde recebeu os cuidados médicos necessários até poder ser transferido para o Brasil.

Neto aparece no hospital ao lado do policial Marlon Lengua, o qual conseguiu escutar o chamado de Neto no local do acidente e resgatar o jogador. O zagueiro foi retirado dos escombros 7 horas depois da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín e matou 71 pessoas.

O irmão, Leonardo Zampier, foi quem mostrou a foto junto com uma mensagem emocionada. Neto chegará ao Brasil nesta quinta-feira (15). Ele desembarcará no Aeroporto de Chapecó por volta das 21h. “Deus é amor. E amor foi ao lado o que senti aqui de todos que o ajudaram, sejam com suas habilidades, sejam com suas orações, sejam os nativos daqui ou de qualquer lugar do mundo.

“Aqui vão meus agradecimentos a Deus e a esses anjos da guarda que cuidaram tão bem do meu irmão aqui na Colômbia. Sintam-se abraçados fortemente por toda nossa família e amigos, sejam vocês socorristas, médicos, enfermeiros, voluntários, polícia, etc. De coração. Muito obrigado Marlon Lengua!!! Muito obrigado Colômbia!!! Muito obrigado Brasil!!! Muito obrigado Mundo”, diz o texto do irmão do jogador.

Neto é o último sobrevivente do acidente com o avião da Lamia a deixar a Colômbia. Os outros três brasileiros, Jackson Follmann, Rafael Henzel e Alan Ruschel, já recebem os cuidados médicos no Brasil. Follmann está em São Paulo, onde passou por cirurgia na coluna. Henzel e Ruschel estão internados em Chapecó.

