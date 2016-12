Neto que estava desaparecido acaba sendo encontrado por sua própria avó no sótão de casa dois anos depois de morto

O jovem Dyquain Rogers, 21 anos, sumiu no dia 1º de novembro de 2014 e seu paredeiro só foi descoberto na última quarta-feira (30) após sua avó Zanobia Richmond, 65, encontrar seu corpo em decomposição no sótão da casa dela, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

De acordo com as informações da emissora WICU TV, Zanobia estava sozinha na residência quando ouviu um barulho no sótão. Ao averiguar o que era, ela se deparou com o cadáver.

Carol Rogers, mãe de Dyquain, comentou o caso. “Continuei mentindo a mim mesma, acreditando que ele havia deixado a cidade. Fiquei focada nisto, que ele havia nos deixado, era o que ficava repetindo”, disse.

Legistas estão quase certos de que o corpo pertence ao rapaz. Eles não descartaram a hipótese de suicídio.

