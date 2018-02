Forças Armadas destrói barricadas

Com tratores, caminhões e utilizando uma miniempilhadeira equipada com uma britadeira, soldados das Forças Armadas fizeram nessa terça-feira uma operação para a retirada de barricadas na Vila Aliança, em Bangu, e na Coreia, em Senador Camará, ambas na zona oeste do Rio de Janeiro. As barreiras tinham cerca de 50 centímetros de altura e entulho por cima.