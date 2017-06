Neugebauer apresenta novidades na Exposuper

Foi aberta na última terça-feira (20) a 30ª edição da Exposuper – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Supermercados e Convenção Catarinense de Supermercadistas, em Joinville. O evento é consolidado como um dos maiores em geração de negócios para o setor varejista no Brasil. A Neugebauer está presente como expositora pelo terceiro ano consecutivo e apresenta as novidades de seu portfólio para ampliar sua participação no mercado de chocolates das regiões Sul e Sudeste do País. A feira segue até esta quinta-feira (22) e acontece no Centro de Convenções e Exposições Expoville.

Os principais lançamentos da marca para a Exposuper é o novo sabor da linha de chocolates Premium 1891. O Tropical é feito de chocolate branco com adição de flocos de banana. A novidade completa a linha 1891, que ainda conta com o Intense (70% cacau), o Orange (55% cacau) e o Supreme (ao leite com pedaços de avelã). Além desse destaque, a empresa apresenta o tradicional confeito Bib’s em novo formato: o Tablete. Os sabores Amendoim e 40% Cacau com flocos estão em embalagens de 60g. Os sabores Preto e Branco e Yougurt, em embalagens de 65g.

Segundo o diretor Comercial da empresa, Sérgio Copetti, a Exposuper é uma excelente oportunidade para ampliar parcerias com redes supermercadistas de todo o País. “Estamos sempre trazendo novidades para o nosso portfólio e queremos mostrar a qualidade de toda a nossa a linha de produtos para outros centros consumidores, além de ampliar parcerias em cidades onde já estamos presentes”, destaca Copetti.

Além do novo produto e do portfólio completo de chocolates, a Neugebauer expõe também a sua linha de candies, com destaque para os pirulitos Amor Amor Pinta Língua. O doce de leite Mu-Mu também estará à disposição dos visitantes da feira.

Durante os três dias de feira, Serão realizadas degustações de diversos produtos da marca. Cerca de 40 mil visitantes são aguardados para essa edição, que conta com mais de 200 empresas expositoras. A organização da Exposuper é realizada pela Acats (Associação Catarinense de Supermercados).

