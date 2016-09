Neugebauer comemora resultados obtidos com participação na Expoagas

Após realizar um balanço, a Neugebauer comemora mais uma participação como expositora e apoiadora da 35ª Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2016, uma das maiores feiras supermercadistas da América do Sul. Apesar do momento de retração na economia, o evento permitiu alavancar novos negócios. Conforme a primeira análise, foram negociadas durante feira cerca de 96 toneladas de chocolates, 19 toneladas do doce de leite Mu-Mu e ainda 20 toneladas de candies (balas, gomas de mascar e pirulitos).

Segundo o diretor comercial da Vonpar Alimentos, Sérgio Copetti, muito além dos negócios concretizados durante a feira, os novos contatos e a prospecção com futuros compradores foram ainda mais positivos. “Conseguimos encaminhar negócios com grandes empresas supermercadistas de todo o interior do Rio Grande do Sul e também de outros estados. A longo prazo é que poderemos ter um resultado definitivo sobre a nossa participação na feira, mas a Expoagas é sempre muito positiva para as nossas marcas”, destaca Copetti.

A Expoagas garantiu aos 347 expositores um volume recorde de negócios da ordem de R$ 461 milhões. Em seus três dias, o evento recebeu 44,2 mil visitantes e destacou as apostas da indústria e as tendências do varejo para o segundo semestre, e promoveu uma série de palestras, oficinas práticas e seminários sobre áreas técnicas e táticas para o ramo de supermercados. Puxado sobretudo por expositores de alimentos e de produtos de higiene, o resultado positivo nas negociações representa um crescimento de 13% em relação à edição passada do evento, superando as estimativas iniciais dos organizadores.

